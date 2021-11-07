Долго ждали скорую помощь: потерявшую сознание Долину на руках унесли со сцены

В браке с музыкантом Анатолием Миончинским певица Лариса Долина родила единственную дочь Ангелину. В свежем интервью вокалистка рассказала, что беременность протекала очень тяжело. На втором месяце актриса загремела в больницу. Знаменитость с малышкой под сердцем положили на сохранение.
Тогда Долина потеряла сознание прямо во время выступления. Со сцены в гримерку вокалистку на руках принесла ведущая Светлана Моргунова. У Ларисы началось кровотечение, поэтому ее уложили ногами вверх. Скорую помощь пришлось ждать без малого час.
К счастью, ребенка удалось сохранить. Долину оставили в больнице. Ей запретили выступать и прописали постельный режим.
После госпитализации Лариса Долина получила предложение снятся в фильме "Мы из джаза". Певица не хотела рисковать малышкой, однако режиссер Карен Шахназаров смог ее убедить.
Каждое утро Шахназаров забирал Долину из медицинского учреждения на машине. Кинематографист отвозил певицу, облаченную в халат и тапочки, на съемочную площадку. Вечером режиссер доставлял Ларису обратно. Карен Шахназаров пылинки сдувал с артистки и лично следил за ее комфортом и состоянием.
Впрочем, на съемках "Мы из джаза" Ларисе Долиной все же пришлось понервничать. В одной из сцен вокалистке надо было спускаться по лестнице на высоких каблуках. Знаменитость шла по большим неудобным ступеням, пела и смотрела в камеру. Долина умирала от страха, но не показала этого.
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