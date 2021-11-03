"Сегодня 40 дней": бросивший умирающую жену Шаляпин не может найти себе места

В конце сентября неожиданно для всех из жизни ушла супруга Прохора Шаляпина – Татьяна Дэвис. Пара пробыла в зарегистрированном браке совсем чуть-чуть и даже не успела попробовать на вкус настоящую семейную жизнь. Вскоре после свадьбы женщина заразилась коронавирусной инфекцией и попала в больницу. В это трудное время молодой супруг не мог быть рядом со своей возлюбленной. Доступ в ковидное отделение был закрыт, а в России мужчину ждали дела, поэтому Прохор Шаляпин улетел на родину.
Сегодня артист признался в своем инстаграм-аккаунте, что он до сих пор не находит себе места и чувствует себя виноватым за то, что бросил умирающую. Тогда у него не было никаких сомнений в том, что Татьяна поправится.
"Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину," – написал страдающий вдовец.
В память о покойной супруге Шаляпин дал концерт в хосписе города Зеленограда. В этот важный день артист решил хоть немного порадовать пациентов и сотрудников медучреждения. В своем микроблоге певец поделился трогательными видео с выступления. В ответ поклонники написали слова поддержки и высоко оценили поступок Шаляпина, продемонстрировавшего свое большое и доброе сердце.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что похоронивший жену Прохор Шаляпин взвыл от еще одной тяжелой потери.
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