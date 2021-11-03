Раскрыты мотивы женившегося на падчерице Солнцева: Уже на грани инцеста

Некоторое время назад Гоген Солнцев женился на своей падчерице. Событие оказалось не самым радостным.

В какой-то момент на мероприятие прибыла женщина, которая напала на невесту. Она выплеснула странную жидкость ей в лицо. Сам шоумен заявил, что это была кислота, а женщина оказалась подругой его бывшей супруги. Он отметил, что сейчас больше всего хочет отомстить матери жены за то, что она подослала к ним приятельницу.

По словам Гоген Солнцева, жена находится в больнице и чувствует себя нормально. К счастью, состав не сильно навредил ее лицу. Публика активно обсуждает события. Многие не верят в то, что мероприятие случилось из-за большой любви. Якобы во время церемонии женщина держалась крайне отстраненно, а свадьба выглядела слишком дешево и наиграно.

Теперь мотивы шоумена прокомментировала известный психолог. Она указала на тип личности Гогена, истероидный. Якобы он вовсе не склонен к рефлексии, а главной целью всей его деятельности является привлечение внимания к собственной персоне. Объяснила эксперт и его отношения с бывшей супругой. Она подчеркнула, что в детстве он пережил тяжелый развод родителей, а потому всю жизнь лишь искал мать.

По мнению специалиста, страшнее всего в этой истории выглядит свадьба Гоген Солнцева с дочерью его бывшей супруги. "Уже на грани инцеста", – сказала она. Психолог указала, что подобное поведение говорит о некоторых нарушениях психики.