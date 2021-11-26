Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи

Родня Наташи Королевой публичности не боится, регулярно шокируя народ. Роль самой яркой персоны в этом семействе по праву принадлежит Людмиле Порывай. Мать певицы сохраняет энергичность и позитив даже в преклонном возрасте.
Будучи уже немолодой дамой, в 90-е годы женщина закрутила курортный роман с Игорем Эльпериным, который перерос в продуктивную любовную связь. Пара так и не распалась,. Людмила Порывай признавалась, что души не чает в своем избраннике, но недавно заявила о деликатной проблеме.
Оказалось, 75-летняя знаменитость недовольна половой жизнью. В "Инстаграм" она разместила ролик, где держит в руках поднос с запеченной индюшкой. В кадре мать Наташи Королевой прижималась к возлюбленному задом, пока тот ласково обнимал ее.
Однако романтическую идиллию разрушила вопиющая фраза Людмилы Порывай. Она сказала, что еда более привлекательна для нее, чем интимная близость. "Это лучше чем секс в моем возрасте, это точно!", — выпалила говорливая родственница певицы.
Игорь Эльперин даже приуныл, когда узнал о неудовлетворенности возлюбленной. Мужчина выразил несогласие со словами избранницы. Как бы то ни было, мать Наташи Королевой променяла волшебные моменты с партнером на мертвую птицу.