Раскрыто последнее желание Руслановой перед смертью

Артист сообщил, что Нина Русланова очень беспокоилась о том, чтобы ее дочь Олеся не осталась без работы. По словам Васькова, звезда театра и кино просила всех знакомых подыскать что-нибудь для ее наследницы. К сожалению, предсмертное желание актрисы пока не исполнилось.
Отметим, что дочь знаменитости Олеся Рудакова окончила актерский факультет
ГИТИСа. Девушка сыграла несколько эпизодических ролей в кино. Затем она какое-то время трудилась директором по кастингу в кино.
Как писали "Дни.ру", Нин Руслановой не стало в ночь на 22 ноября. Актрисе было 75 лет. Она скончалась от коронавируса. Ранее артист Михаил Васьков отметил, что Нина Русланова была прямолинейным человеком и всегда говорила все в лицо, что многим не нравилось.
Так, актриса Светлана Крючкова не смогла простить Нину Русланову даже после ее смерти. Они поссорились из-за того, что Русланова однажды нелицеприятно высказалась о ее ребенке.
Ранее стало известно, что дочь звезды, передавая в морг одежду для артистки, якобы передала и небольшую иконку, которую положили к актрисе – она была верующей. Нина Русланова запомнилась зрителям по фильмам "Тени исчезают в полдень", "Афоня" и многим другим. Звезда упокоилась на Троекуровском кладбище.