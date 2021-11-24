Страшные кадры с церемонии прощания с Руслановой: Слезы и боль

21 ноября в Сети появилась страшная новость. Из жизни ушла легенда отечественного кино.

Нина Русланова скончалась, не дожив всего лишь нескольких недель до своего 76 дня рождения. Сегодня в столичном доме кинематографистов проходит прощание со знаменитостью. Родственники, друзья и коллеги прибыли со всех уголков, чтобы почтить память легенды. Несмотря на то, что уже несколько лет артистка практически не выходила в свет и отказывалась от съемок, поклонники до последнего верили в то, что им еще удастся насладиться игрой артистки.

К несчастью, знаменитость заразилась коронавирусной инфекцией. Медицинские работники делали все, чтобы помочь артистке, но ее организм не справился с нагрузкой. Известно, что у Нины Ивановны давно наблюдались проблемы с сердцем. Артистка только восстанавливалась после инсульта.

В 11 часов гроб с телом Нины Руслановой принесли в зал, предназначенный для проведения траурной церемонии. Уже сейчас в здание постепенно стекаются люди, чтобы попрощаться с любимой артисткой. Их встречает массивный стенд с некрологом и черно-белой фотографией звезды. Все кадры с места событий выглядят страшно: слезы и боль.

Известно, что траурное мероприятие продлится несколько часов, а после Нину Ивановну похоронят на столичном Троекуровском кладбище. Некоторые издания ведут прямую трансляцию из Центрального дома кинематографистов.