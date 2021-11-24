"Путь дьявола": Над умершей Ниной Руслановой нависло проклятие

Эксперт в области паранормальных явлений Мирослава Коллавини рассказала о злом духе, который якобы унес жизнь актрисы Нины Руслановой. По мнению экстрасенса, жизнь артистки сгубила ее подруга Валентина Малявина.
В прошлом между женщинами разгорелся серьезный конфликт. Нина Русланова выступала в суде против Валентины Малявиной, которую впоследствии посадили в тюрьму за убийство мужа.
Как сообщила ясновидящая, это вызвало жуткие последствия с влиянием темных сил. "Валентина выбрала путь дьявола, и Бог от нее отвернулся", — выразила мысли провидица.
Мирослава Коллавини считает, что озлобленная подруга прокляла Нину Русланову, а затем ее дух решил жестоко отомстить. По версии ясновидящей, сидевшая в тюрьме Малявина пытается наказать тех, кто навредил ей при жизни и посадил за решетку.
"Она придет за вами… Предпримите меры безопасности", — предупредила экстрасенс, почуяв опасность.
По словам провидицы, Нина Русланова подтолкнула подругу к тому, чтобы перестать верить в добро. "Тюрьма сделала ее злой, жестокой, роковой", — сообщила о Малявиной ясновидящая. Прорицательница верит, что злой дух усиливает свою мощь, нанося урон обидчикам. Она убеждена, что теперь темная сила ищет наиболее слабых жертв.