Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна

26 ноября в столичном клубе Gipsy было запланировано выступление скандально известного рэпера, однако организатор приостановил продажу билетов и объявил, что концерт перенесен. Сам Алишер Моргенштерн никак не комментировал происходящее, но журналистам удалось связаться с его концертным директором – Владимиром.
Представителя артиста попросили объяснить происходящее, ведь в Сети уже ходят слухи о том, что рэпер вообще сбежал из России, поджав хвост, после обвинений Александра Бастрыкина. Владимир не стал вдаваться в подробности, но попробовал оправдаться, хоть и получилось нелепо.
"У нас внутренний есть момент," – заявил помощник артиста.
Как сообщил телеканал "360", концертный директор добавил, что людям не нужно уделять так много внимания "какой-то сторонней ерунде". Как только у представителей Моргенштерна будет о чем рассказать общественности, они обязательно это сделают.
Также в комментарии изданию "Подъем" помощник рэпера отметил, что в ближайших планах Алишера частные мероприятия, но где они будут происходить и когда – говорить отказался.
Напомним, что на недавней конференции со студентами председатель СКР Александр Бастрыкин сделал заявление о причастности рэпера к наркоторговле в соцсетях. После этого распространилась информация о том, что Алишер Моргенштерн испугался и сбежал из страны.