Обвиненный в наркоторговле Моргенштерн тайно сбежал из России

Скандальный рэпер Моргенштерн покинул страну. Связано ли это с заявлением главы Следственного комитета?

На днях руководитель СК России Владимир Бастрыкин нелестно высказался о действиях известного артиста. По его словам, Алишер Моргенштерн занимается наркоторговлей на просторах Сети, приобщая к среде своего существования большое количество людей.

Вслед за резонансным обвинением последовала неожиданная новость — артиста заметили на вокзале Смоленска вместе с женой Диларой. Согласно неподтвержденным данным, парочка села в поезд до Белоруссии.

Примечательно, что 23-летний Моргенштерн не сообщал поклонникам о планах уехать из России. РИА Новости обратились к адвокату рэпера Сергею Жорину, но и тот развел руками — не смог прокомментировать громкие слухи об исчезновении подопечного.

А вот от концертного директора звезды все же удалось получить некоторую информацию. Как выяснили корреспонденты Daily Storm, у артиста запланировано выступление за границей для частного лица, подробности которого не разглашаются.

Поговаривают, что из Минска Моргенштерн может отправиться в одну из зарубежных стран и уже не вернуться обратно на родину. Однако все это лишь сплетни и стоит дождаться вменяемых объяснений от самого рэпера.

Поклонники волнуются за кумира и надеются, что у него все хорошо. В инстаграм-аккаунте Моргенштерн пока молчит, как и его супруга.