Сбежавший из России Моргенштерн пошел на крайние меры

Поклонники Алишера Моргенштерна гадают, когда они вновь увидят своего кумира в России.

На днях в СМИ появилась информация о том, что популярный рэпер сбежал из страны. Музыкант вместе с молодой женой отправился в Белоруссию, где у него якобы была запланирована частная вечеринка. После появились слухи о том, что в Россию Алишер Моргенштерн не вернется, пользуясь возможностью улететь из Минска за границу, предположительно, в Дубай.

Директор звезды не подтверждал эти слухи. Обнадеживало фанатов и то, что 26 ноября у Моргенштерна был намечен концерт в одном из столичных клубов, на котором поклонники надеялись увидеть звезду. Теперь же стало известно, что рэпер пошел на крайние меры и отменил концерт.

Как удалось выяснить StarHit, организаторы приостановили продажу билетов, не объясняя причину. Вместо Моргенштерна в этот день на сцену выйдет Слава Марлоу. Состоится ли выступление Алишера позже, пока неизвестно. Сам музыкант ситуацию не комментирует.

Напомним, что таинственное исчезновение рэпера произошло после того, как руководитель СК России Александр Бастрыкин сделал сенсационное заявление о творчестве Моргенштерна. По словам главы Следственного комитета, исполнитель причастен к торговле наркотиками в соцсетях, и это заявление вызвало определенное беспокойство адвоката Алишера Моргенштерна.