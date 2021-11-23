"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками": глава СКР Бастрыкин сделал сенсационное заявление

Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками", по сути дела, в соцсетях. По его мнению, властям необходимо уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию.
Адвокат музыканта Сергей Жорин выразил озабоченность заявлением председателя СКР. Он признался, что теперь опасается давления стражей порядка на своего подзащитного, передает Lenta.ru. Он объяснил, что правоохранители могут воспринять слова Александра Бастрыкина как призыв к действию.
Напомним, летом этого года столичный суд оштрафовал Алишера Моргенштерна на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". Штраф был обжалован, но служители Фемиды утвердило решение.
Как писали "Дни.ру", недавно тот же суд зарегистрировал протокол о пропаганде запрещенных веществ в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии снова связаны с композициями рэпера Моргенштерна, а также Элджея.
Алишер Моргенштерн недавно спровоцировал еще один скандал. Это произошло на его выступлении в Дубае. Музыкант эмоционально отреагировал на требование зрителя отказаться от мата на концерте.