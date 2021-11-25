Алибасова сняли с поющими подростками: "На-На", новый состав

Бари Алибасов поделился интересным роликом.

Руководитель группы "На-На" ошарашил поклонников видео, на котором радостно проводит время с молодыми уличными рэперами. "Талантливая молодежь ютится возле моего дома (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист. Молодые люди устроили во дворе рэп-батл, в котором Алибасов с удовольствием принял участие.

Поклонники сразу вспомнили знамениты коллектив, который создал Бари Каримович. Многие предположили, что ребята могли бы стать новым составом группы "На-На". "Мастер – класс на выходе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Организуйте новый квартет. Станут мега популярными, как На-На", "Как хорошо выглядит Алибасов, видно, что любит детей и они его", "Круто! Создавайте новую группу у вас получится! ", "На-На, новый состав", "Ваш кастинг ищите будущую звезду", – написали комментаторы.

Ранее Бари Алибасов удивил поклонников странным поступком. Он решил выложить видео, где бреется с утра перед зеркалом и исполняет песню "Планета Целина". Правда слова песни артист исказил, упомянув половой орган. Подписчики не оценили "искрометного" юмора, хотя некоторые посоветовали Алибасову поработать взрослым Дедом Морозом.