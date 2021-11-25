Новая возлюбленная Алибасова отказалась снимать его вонючую футболку: Ярая фанатка

Бари Алибасов младший сообщил, что у его отца новый роман. Он убежден, что музыкант влюбился в свою помощницу.

Публику интересует, что по этому поводу думает Лидия Федосеева-Шукшина, а также сам Бари Каримович. Журналистам удалось поговорить с ним на волнующую общественность тему. Артист сообщил, что сейчас просто старается быть собой и делать то, что хочется. Его реабилитация проходит достаточно спокойно. Его бывшая супруга же верит в то, что скоро ее снова ожидает свадьба.

Сын шоумена убежден, что сейчас его отец просто расцвел. Он полагает, что все дело в чувствах, которые постепенно зарождаются в его сердце. Объектом нового восхищения Бари Алибасова якобы стала его помощница. Наследник отметил, что тоже хотел бы иметь с избранницей такие теплые отношения.

Сам Бари Каримович рассказал, что Елена сняла с него футболку и с тех пор так и не стирала. В Сети уже пошутили на тему не совсем гигиеничного использования одежды и запаха, который может присутствовать. Помощница подтвердила, что она – ярая фанатка и ходит теперь лишь в одной футболке.

При этом они оба пытались убедить журналистов в том, что между ними лишь дружба. "Баста!" – смеялась Елена в тот момент, когда Бари Алибасов нежно хлопал ее по ягодицам. Как сообщает "Пятый канал", поверить в отсутствие близости между музыкантом и помощницей якобы достаточно тяжело.

