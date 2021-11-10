"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия

Наследницу Маши Распутиной изувечили до безобразия. Она получила жуткие травмы.

Семейные склоки между родственниками Маши Распутиной приводят к печальным результатам не только на словах, но и на деле. Когда в эфир шоу "Прямой эфир" вышли первые серии о том, что дочь певицы терпит угрозы брата Романа, который якобы собирается ее изнасиловать, в скандальную историю поверили не многие. Однако с течением времени появились факты, указывающие на подлинность скандала.

Во время съемки передачи Роман накинулся на сестру у всех на виду и избил ее. Для девушки это не прошло бесследно. Дочь Маши Распутиной получила множественные увечья и сняла их на камеру. Кожа девушки посинела, на ее бедрах и ногах образовались обширные гематомы. Шокирующие кадры следов насилия распространились в Сети.

"Мне было трудно дышать, потому что он ударил меня ногой в живот", — рассказала изувеченная жертва. Наследница Маши Распутиной не могла нормально лежать и сидеть, так как ее пронизывала нестерпимая боль.



Как писали "Дни.ру", также девушка получила шишку на голове и скрытые повреждения внутренних органов, которые обнаружились после обследования в больнице. Она сняла побои и наняла адвоката, чтобы наказать своего обидчика.

В рамках шоу "Прямой эфир" Романа проверили на детекторе лжи. В ходе эксперимента выяснили, что интимной связи между ним и дочерью Маши Распутиной не было. Мужчина просто распускал руки.