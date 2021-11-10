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"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
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Шоу-бизнес
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия

"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия

Наследницу Маши Распутиной изувечили до безобразия. Она получила жуткие травмы.
прочитано 1248 раз

Семейные склоки между родственниками Маши Распутиной приводят к печальным результатам не только на словах, но и на деле. Когда в эфир шоу "Прямой эфир" вышли первые серии о том, что дочь певицы терпит угрозы брата Романа, который якобы собирается ее изнасиловать, в скандальную историю поверили не многие. Однако с течением времени появились факты, указывающие на подлинность скандала.

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Маша Распутина

Маша Распутина певица

Во время съемки передачи Роман накинулся на сестру у всех на виду и избил ее. Для девушки это не прошло бесследно. Дочь Маши Распутиной получила множественные увечья и сняла их на камеру. Кожа девушки посинела, на ее бедрах и ногах образовались обширные гематомы. Шокирующие кадры следов насилия распространились в Сети.

Кадр youtube.com

"Мне было трудно дышать, потому что он ударил меня ногой в живот", — рассказала изувеченная жертва. Наследница Маши Распутиной не могла нормально лежать и сидеть, так как ее пронизывала нестерпимая боль.

Как писали "Дни.ру", также девушка получила шишку на голове и скрытые повреждения внутренних органов, которые обнаружились после обследования в больнице. Она сняла побои и наняла адвоката, чтобы наказать своего обидчика.

В рамках шоу "Прямой эфир" Романа проверили на детекторе лжи. В ходе эксперимента выяснили, что интимной связи между ним и дочерью Маши Распутиной не было. Мужчина просто распускал руки.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 19:26 Источник: Россия 1/"Прямой эфир" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные жертвы домашнего насилия

комментарии

Ответить:

666
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Проклятая бблляяддь Алка Агеева - она же шшллююххаа Машка Распутина это точная копия ссрраанноойй жидовки Любки Успенской(бульковатая и изрезанная пластикой рожа).Две семейки ууббллююддккоовв России!Выродили бблляяддеейй и наркоманок,а семьи сама грязь!!!Проклятое отродье всея Руси АМЭН!
Гость ЮВЕНТА
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мария захарова такая больная, что прибежала на вторую передачу малаховской поиойки.
Какой позор!
Невоспитанная, грубая хабалка, многое от мамы.
Дочь Захарова хоть говорить умеет.
А эта никакая!
Позор семьи.
Гость894504
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Дочурка просто повторяет свою мамашку! И это только начало. От осинки не растут апельсинки! В ряду Танюшек Плаксиных прибыло! )))
Гость894031
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Сколько на ее лице косметики! Так вульгарно выглядит она, ну, как всегда.
Гость894031
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Маша Распутина - плохая мать. И старшей дочери сломала жизнь и у младшей что-то не в порядке.
Мама Чёлли
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Старая, забытая экс-певичка, решила денег подзаработать. В семейной казне- дыры. Отправили своих дебилов калымить по помойкам ток-шоу. Сама, Маня-полудурок, в жюри на НТВ. Там шоу запустили "Эксгумированные и забытые звёзды из склепа". Старушка Алка Агеева путёвки раздаёт: кому на Троекуровку, кому на Востряковку, а кого в крематорий Николо-Архангельский. Весело, однгим словом!
Гость894631
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Дура полная и мерзкая гадина.
Гера
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А мне просто стыдно а не этой семейке- позор 100 раз
Гость896423
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Такой гадюшник разворотили. А дочку она вырастила развратницу и с папой не постесняется переспать.
ГостьТИНА
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Противная девицаТо говорит,что совсем не публичная,а все время лезет со своими сплетнями Она братика целует в засос ,ане он и потом говорит черт знает что Потом,они же живут в разных домах О каком насилии вообще может идти речь СПЛЕТНИЦА ПАРШИВАЯ И ВСЮ СЕМЬЮ ПОЗОРИТ_ШАЛАВА ЧЕРТОВА!!!!
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