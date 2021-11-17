Скончалась 41-летняя партнерша домашнего тирана Башарова: Какой ужас!

Накануне стало известно, что Кристина Асмаловская ушла из жизни. Организм молодой женщины не справился с последствиями коронавирусной инфекции.



Накануне вечером в Сети появилась страшная новость. Ее сообщила бессменная ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева на своей странице в популярной соцсети. Она указала, что Кристина Алексеевна семь лет обучала самых разных детей всему, а их родители доверяли ей и восхищались ее доброй. Она верит в то, что веселая учительница Кристина Алексеевна еще может не одному поколению малышей.

В конце знаменитость опубликовала фразу, за которую позднее ее раскритиковали. Она подчеркнула, что Кристине Асмаловской был 41 год, она заразилась коронавирусной инфекцией, но ее организм не смог справиться с последствиями. "Не прививалась", – указала коллега.

Как сообщает "360", на Татьяну Черняеву тут же набросилась публика. Комментаторы указали, что упоминать вакцинацию в таком контексте – якобы крайне непорядочно и неуместно. Они отметили, что Кристина была прекрасным человеком и не заслуживает, чтобы вокруг нее разворачивались подобные дискуссии. Пока коллега ведущей не ответила недоброжелателям.

Известно, что Кристина Асмаловская всегда была крайне активной женщиной. Она с радостью общалась с людьми и участвовала в различных проектах. Многие знают и помнят ее как партнершу Марата Башарова в шоу "Танцы со звездами". Пара имела большой успех.

