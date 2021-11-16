"Не обещал равные права": детей Аршавина пропихнули на телевидение

Елена Кулецкая поделилась снимком дочки и сына Аршавина на съемочной площадке. Бари Алибасов-младший высказался на этот счет.



Модель Елена Кулецкая на днях выложила фотографию, которая многих удивила, а некоторых откровенно разозлила. Дело в том, что на кадре видно ее дочку Нику. Девочка позирует вместе с наследником футболиста Андрея Аршавина Арсением. Ребята улыбаются, находясь на съемочной площадке.

"Подросла смена", – подписала довольная мама.

Не всем кажется, что справедливо вот так "пропихивать" свое любимое чадо на телевидение или на сцену. Кто-то уверен, что такие дети, которым с самого детства открыты все дороги будет очень тяжело в будущем. Хейтеры не редко называют таких счастливчиков "зажравшимися".

"Честность в этом случае – вопрос риторический, Честность всегда подразумевает под собой наличие обещания. Народу никто никогда не обещал, что у всех будут равные права с получением тех или иных благ, которые, в любом случае, предоставляются известным актерам", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Бари Алибасов-младший.

Наследник знаменитого продюсера убежден, что нет ничего плохого в том, что родители хотят устроить будущее своим детям. Действительно, может быть, это и правильный подход.

"Другой вопрос, что многие богатые семьи спотыкаются о грабли, когда дети не хотят заниматься родительским ремеслом и идти по их стопам. Для того, чтобы решать эту проблему, всегда формировался выбор: ребёнок хочет быть наследником английской короны или он хочет вести обычную гражданскую жизнь. Если не учитывается то , что они хотят сами, это может привести к очень печальным последствиям, когда родительские ожидания будут разбиты", – поделился мнением предприниматель.

Он переживает за детей и подростков. Алибасов говорит, что хочет, чтобы у них все было хорошо.

"Я искренне надеюсь, что ни в одной семье в нашей стране никогда не будет перегибов в наставлении, что делать молодому поколению", – подытожил он.