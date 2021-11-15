"Дешевка, мразота": Кулецкую поймали на грязной лжи

Между Еленой Кулецкой и Рустамом Солнцевым явно пробежала черная кошка. Шоумен рассказал, что произошло.

Сегодня Елена Кулецкая выложила сторис со своей дочкой Никой и сыном Андреем Аршавина Арсением. Ребята находились на съемочной площадке. Они выглядели счастливыми и довольными.

"Подросла смена", – написала модель.

Корреспондент "Дни.ру" обратился к Рустаму Солнцеву за комментарием, но тот не смог ничего рассказать про детей блондинки. Экс-участник "Дома-2" лишь полил коллегу грязью, вспомнив недавний скандал. Он убежден, что она сильно обманула общественность и поделилась страшной ложью.

"Вы знаете, я помню время, когда Кулецкая рассказывала, что у нее были выкидыши от Билана. Ну, как вам сказать... Презираю ли я с тех пор Кулецкую? Это вообще ничего не сказать! Я ее презираю... Потому что, естественно, никаких выкидышей от Билана у нее не было. Поэтому все, что бы не делала Кулецкая, у меня идет под грифом призрения", – не сдержал своих эмоций шоумен.

Никто не знает правду, была ли мать двоих детей действительно беременна от Дмитрия Билана. Также она не говорила о том, правда ли у нее случилось несчастье и она потеряла ребенка. Напомним, что несколько лет назад ходили слухи о том, что фотомодель и певец закрутили роман, но позже музыкант сообщил, что это был лишь пиар-ход.

"Я надеюсь, хоть сегодня ей стыдно за свои россказни! Дешевка... Просто дешевка! Я много чего сказал про эту чмошницу. Это мразота. Еще я буду комментировать какие-то пассажи с детьми... Давайте вспомним то, чтобы было совсем недавно. Это гораздо интереснее того, что она там делает с детьми", – подытожил Солнцев.