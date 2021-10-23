Рапунцель нелепо оправдалась за активность во время беременности

Поклонники атаковали Алену Рапунцель вопросами об ее интересном положении.



Звезда шоу "Дом-2" ждет ребенка от мужа – Ильи Семина. Сейчас их отношения разлажены, и Алена Рапунцель даже задумалась о разводе. Она даже уехала к родителями во Владивосток вместе со старшим наследником Богданом, рожденным в ее прошлых отношений.

На малой родине девушка не сидит дома, а ведет довольно активную жизнь. В сторис своего инстаграм-аккаунта знаменитость довольно нелепо объяснила, почему не боится за свою беременность. По словам Алены Рапунцель, она не считает ее болезнью.

Экс-участница телестройки отметила, что чувствует себя отлично, поэтому не надо за нее переживать. По ее мнению, намного хуже, когда ничего не хочется и ни на что нет сил.

Напомним, звезда "Дома-2" решила уехать в родной город после серьезной ссоры с супругом. Алена Рапунцель жаловалась, что получает необходимой поддержки от возлюбленного в сложных для себя ситуациях. Она призналась, что чувствует себя одинокой.