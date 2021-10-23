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Шоу-бизнес
Рапунцель нелепо оправдалась за активность во время беременности

Рапунцель нелепо оправдалась за активность во время беременности

Поклонники атаковали Алену Рапунцель вопросами об ее интересном положении.
прочитано 149 раз

Звезда шоу "Дом-2" ждет ребенка от мужа – Ильи Семина. Сейчас их отношения разлажены, и Алена Рапунцель даже задумалась о разводе. Она даже уехала к родителями во Владивосток вместе со старшим наследником Богданом, рожденным в ее прошлых отношений.

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На малой родине девушка не сидит дома, а ведет довольно активную жизнь. В сторис своего инстаграм-аккаунта знаменитость довольно нелепо объяснила, почему не боится за свою беременность. По словам Алены Рапунцель, она не считает ее болезнью.

Экс-участница телестройки отметила, что чувствует себя отлично, поэтому не надо за нее переживать. По ее мнению, намного хуже, когда ничего не хочется и ни на что нет сил.

Напомним, звезда "Дома-2" решила уехать в родной город после серьезной ссоры с супругом. Алена Рапунцель жаловалась, что получает необходимой поддержки от возлюбленного в сложных для себя ситуациях. Она призналась, что чувствует себя одинокой.

Как писали "Дни.ру", Алена Рапунцель и стриптизер Илья Семин официально расписались 3 сентября. Церемония прошла без лишних глаз. Торжественную вечеринку с гостями решили устроить в отдельный день. Примечательно, что звезда шоу "Дом-2" стала женой в ожидании малыша.

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Фото: Olga Semenova/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 23 октября 2021, 17:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Зачем, вообще, писать о девках из дурдома 2, неужели это кому-то интересно и кто-то об этом читает? Ладно ещё почитать об их мадам, орловой, которая вновь появилась, благодаря Жанне Фриске. Но о том- кто, как, когда, с кем-это какой уровень ума, восптания, морали нужно иметь?
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