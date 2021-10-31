Сбежавшую с сыном от мужа Рапунцель поздравляют с радостным событием

Крупная ссора и расставание звезда "Дома-2" Алены Рапунцель и Ильи Семина произвели на поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Ведь не так давно пара связала себя узами брака. К тому же, девушка ждет ребенка от супруга.
Экс-участница телестройки объясняла свой переезд с сыном от прошлых отношений из московской квартиры тем, что там ей все напоминает о Семине. Теперь она всерьез задумалась о будущем. Стало известно, что девушка все-таки намерена жить в столице.
В своем инстаграм-аккаунте Алена Рапунцель сообщила, что взяла ипотеку на приобретение новой квартиры для себя и детей. Она похвасталась, что принимает поздравления – теперь у нее и наследника Богдана есть свое жилье, где они уже прописались.
Однако из-за карантина и локдауна Алена Рапунцель переживает, что еще надолго останется во Владивостоке. А ведь ей надо заниматься новой квартирой.
Напомним, звезда "Дома-2" жаловалась, что не находит необходимой поддержки от мужа в трудных для себя ситуациях. Она призналась, что чувствует себя одинокой. Как писали "Дни.ру", Алена Рапунцель и стриптизер Илья Семин официально расписались 3 сентября. Свадьба прошла лишь с близкими паре людьми. Примечательно, что девушка стала супругой в ожидании малыша.
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