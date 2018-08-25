Елена Кулецкая рассекретила имя сына

36-летняя модель Лена Кулецкая во второй раз стала мамой. Красотка родила сына. Мальчика назвали Сашей. О счастливом событии она сообщила в Instagram.
Лена и ее муж Станислав Романовский два года назад впервые стали родителями. Тогда у пары родилась дочка Ника.
Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) 24 Авг 2018 в 8:43 PDT
Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya) 24 Авг 2018 в 8:43 PDT
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