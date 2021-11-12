Запуганная Маркл запретила отцу общаться с детьми: Не пыталась измениться

Известно, что отношения Меган Маркл с ее отцом далеки от идеала. На этот раз мужчина дал очередное интервью.

Уже около двух лет герцогиня не общается со своим родным папой. Периодически она раскрывает все новые детали их серьезного конфликта. При этом родитель не отстает от своей дочери. Ранее он обещал обнародовать все подробности жизни Меган до того, как она стала супругой принца Гарри. Многие полагали, что такое решение может в корне изменить отношение публики к знаменитости. Пока эта история никак не завершилась.

На этот раз Томас Маркл рассказал журналистам, что его властная дочь запрещала ему общаться с другими детьми. Так, его дочери от первого брака сейчас 56 лет, а сын на год младше. По его словам, будущая герцогиня требовала, чтобы он прекратил какие-либо контакты с наследниками, но сделать этого он не смог.

Отец Меган Маркл сообщил, что невероятно любит всех своих детей. Это чувство якобы не зависит от их поступков, а потому отказаться от кого-либо он просто не может. Известно, что еще в детстве сама артистка хорошо общалась со своими родственниками. Сестра гуляла с ней и кормила мороженым.

Томас Маркл не понимает, что произошло между младшей дочерью и его старшими наследниками. При этом он указал, что сама артистка Меган никак не пыталась измениться и выглядеть дружелюбной.

