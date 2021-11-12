Интимные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма произвели фурор

Заядлая модница Кейт Миддлтон и принц Уильям снялись в неожиданном виде.

Герцог и герцогиня Кембриджские — одна из самых очаровательных пар королевской семьи. Она — эффектная красотка с хорошими манерами, он — верный муж и отец. Принц Уильям и Кейт Миддлтон счастливы в браке уже более десяти лет, заставляя поклонников верить в настоящую любовь.

Накануне годовщины свадьбы в апреле 2021 года супруги обратились к фотографу, чтобы сделать кадры, которые будут напоминать им друг о друге. Мастер фотосъемки Крис Флойд сумел запечатлеть королевских особ такими, какие они есть. Так что снимки получились по-настоящему душевными и интимными, пара разместила их в общем инстаграм-аккаунте.

Спустя несколько месяцев после события журналистам удалось взять у фотографа интервью, чтобы узнать, как все прошло. Крис Флойд остался очень доволен работой, Кейт Миддлтон и принц Уильям его нисколько не разочаровали. "Вокруг никого не было, были только я и они, и мы действительно прекрасно провели время", — выразился мужчина.

Кроме того, Крис Флойд отметил, что кадры произвели в Сети фурор. Фотографии разлетелись по всему миру в ночь перед годовщиной свадьбы пары 29 апреля. У эксперта по съемке появилось 2000 новых подписчиков в "Инстаграм" в течение пяти минут после того, как Кейт Миддлтон и Принц Уильям опубликовали снимки.