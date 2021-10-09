Джоли вмазала Питту после скандального иска в суд

Знаменитая актриса и ее бывший муж уже много лет не могут поделить имущество. От их любви до гроба остались одни проблемы и нудные разбирательства. Этой осенью Анджелина Джоли решила продать свою часть от их общей недвижимости, но Бред Питт вставил ей палки в колеса. Экс-супруг подал на звезду в суд, чтобы сорвать ее сделку.
Однако Анджелина Джоли все же добилась своего. Артистка распрощалась с 50% винодельческого поместья во Франции. По оценкам экспертов, в итоге она выручила 164 миллиона долларов. Своим поступком женщина не только вмазала недовольному Брэду Питту, а еще и доказала свое влияние на его судьбу.
Напомним, экс-супруги враждуют не только из-за раздела имущества. Причиной их разногласий стали еще дети. Уже пять лет Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не решат, каким образом будут воспитывать своих шестерых наследников. Этой весной мужчина добился законодательно утвержденной совместной опеки, но артистку это не устроило. Анджелина Джоли заявила о намерении обжаловать решение суда.
Как писали "Дни.ру", актриса попала в объективы папарацци за романтическим ужином. Звезда сходила в ресторан с рэпером Эйбелом Макконеном Тесфайе. Темнокожий красавец нашел ключ к сердцу Анджелины Джоли.
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