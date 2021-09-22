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Шоу-бизнес
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли ради недвижимости

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли ради недвижимости

Брэд Питт подал новый иск против бывшей жены. Яблоком раздора стало их общее поместье Chateau Miraval во Франции.
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Цена недвижимости составляет более 60 миллионов долларов. Голливудский холостяк убежден, что артистка уже не первый год создает ему проблемы для распоряжения долей имущества.

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Анджелина Джоли же намерена продать 40% акций на данное поместье. При этом ей плевать на интересы бывшего возлюбленного. Актриса не хочет считаться с тем, что Брэд Питт вложил большие средства и усилия в общую недвижимость.

Узнав о планах звезды Голливуда, ее экс-супруг пришел в негодование и ярость. Он назвал Анджелину Джоли мстительной особой. Теперь артист намерен добиться справедливости через суд.

Напомним, именно в Chateau Miraval в 2016 году звездная пара сыграла свадьбу. Однако уже через два года после этого они объявили о расставании. Официально их брак был расторгнут лишь в апреле 2019 года. На протяжении двух лет между бывшими супругами идет война в судах. Одной из причин является опека над детьми. Незадолго до этого суд постановил, что воспитанием наследников могут заниматься и Брэд Питт, и Анджелина Джоли. Но актрисе такое решение не понравилось.

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Фото: Richard Goldschmidt / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 13:23 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Питт оказался на грани жизни и смерти из-за Джоли

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