Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли ради недвижимости

Цена недвижимости составляет более 60 миллионов долларов. Голливудский холостяк убежден, что артистка уже не первый год создает ему проблемы для распоряжения долей имущества.
Анджелина Джоли же намерена продать 40% акций на данное поместье. При этом ей плевать на интересы бывшего возлюбленного. Актриса не хочет считаться с тем, что Брэд Питт вложил большие средства и усилия в общую недвижимость.
Узнав о планах звезды Голливуда, ее экс-супруг пришел в негодование и ярость. Он назвал Анджелину Джоли мстительной особой. Теперь артист намерен добиться справедливости через суд.
Напомним, именно в Chateau Miraval в 2016 году звездная пара сыграла свадьбу. Однако уже через два года после этого они объявили о расставании. Официально их брак был расторгнут лишь в апреле 2019 года. На протяжении двух лет между бывшими супругами идет война в судах. Одной из причин является опека над детьми. Незадолго до этого суд постановил, что воспитанием наследников могут заниматься и Брэд Питт, и Анджелина Джоли. Но актрисе такое решение не понравилось.
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