Джоли развлекалась в компании темнокожего красавца: Новый любовник?

Слухи о романе Анджелины Джоли с рэпером Эйбелом Макконеном Тесфайе, который более известен под псевдонимом The Weekend, ходят уже некоторое время. Появилось подтверждение.



Оказалось, что в эти выходные предполагаемые возлюбленные решили провести время вместе. Папарацци засняли актрису и исполнителя во время романтического ужина в популярном дорогом ресторане в Санта-Монике. Журналисты отметили, что сперва звезда приехала в элитное заведение одна, но затем к ней присоединился известный спутник.

Покинули же заведение звезды вместе на машине рэпера The Weekend. Всего они просидели в ресторане около трех часов. Однако разъезжаться по домам пара не планировала. Анджелина Джоли села на заднее сидение автомобиля, и они вместе отправились в особняк Тесфайе, стоимость которого оценивают приблизительно в 70 миллионов долларов.

Многие пользователи долгое время не верили слухам из-за солидной разницы в возрасте между артистами. Как сообщает 5-tv.ru, 46-летняя звезда мирового кино на 15 лет старше своего избранника. При этом выглядит Анджелина потрясающе и, видимо, исполнителя нисколько не беспокоит небольшой нюанс. Для выхода в свет кинодива выбрала темное платье с выразительным декольте. Певец поддержал звезду и облачился во все черное, но стиль все-таки выбрал спортивный.

Напомним, первые слухи о близости знаменитостей появились летом. Тогда их заметили вместе на закрытой вечеринке. Ранее они уже встречались и даже обедали вместе, так как наследник Анджелины Джоли является большим поклонником The Weekend. Комментировать свой предполагаемый роман "возлюбленные" пока отказываются.