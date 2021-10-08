75-летняя мать Королевой развлекалась с незнакомыми мужчинами: Прелести показывает!

Людмила Порывай активно ведет свой блог в "Инстаграм". Многим поклонникам казалось, что уже сейчас удивить их практически невозможно. Однако ей удалось.

Накануне вечером мама Наташи Королевой опубликовала новое видео. Она отметила, что хотела бы показать и рассказать публике, как к 75 годам ей удалось сохранить такую форму. Вместе с оператором она заварила чай, а затем отправилась на прогулку по пляжу.

Около океана Людмила Порывай поговорила сперва с пожилой соотечественницей, а затем увидела двух молодых девушек, занимающихся йогой. Знаменитость отметила, что такие роскошные фигуры могут быть только у русских красавиц и попросила показать ей несколько простых упражнений для ее возраста. Позднее она сообщила, что в Майами у каждого есть свое хобби, а океан лишь дает энергию.

Людмила Ивановна давно живет в США и чувствует себя там прекрасно. Она рассказала о популярном месте, которое находится недалеко от ее дома. "Голый пляж", – заявила Порывай. Мама Наташи Королевой отметила, что много слышала о нем, но долго не решалась пойти, так как чувствует себя некомфортно в таких местах. Однако в какой-то момент любопытство оказалось сильнее.

Людмила Порывай призналась, что надела на себя очки и шляпу, после чего пошла на пляж. Там на нее сразу выбежали несколько голых мужчин. Она смущенно отвернулась, но они не отступили. "Он передо мной своими прелестями! Прелести показывает!" – вспомнила она. По ее словам, мужчины оказались невероятно рады, что на них пришли посмотреть.

