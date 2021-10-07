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Шоу-бизнес
Купил место на кладбище: Дмитрий Быков приготовился умирать

Купил место на кладбище: Дмитрий Быков приготовился умирать

Дмитрий Быков поделился важным известием. Выяснилось, что 53-летний литератор уже подготовился к смерти.
прочитано 62 раза

Около года назад писатель стал отцом. Молодая жена Екатерина Кевхишвили родила ему сына Шервуда. Теперь же совершенно неожиданно Дмитрий Быков рассказал, что недавно купил себе место на кладбище.

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Литератор поведал, что посещает лишь могилы родных, за которыми больше никто не приглядывает. Вместе с тем он признался, что ходить на погосты не любит, потому что там ему очень грустно. К тому же, по словам литератора, работают "ужасно противные люди".

В доказательство своих слов Дмитрий Быков поделился историей, как сам приобретал место на кладбище. Придя туда для оформления участка, он столкнулся с бюрократизмом. Работник погоста попросил поэта предоставить свидетельство о рождении. На негодование знаменитости он холодно пояснил, что "Быковых много".

Литератор возмущен таким отношением. Он отметил, что ему трудно представить другого Быкова, который бы претендовал на его будущую могилу. Но, несмотря на недовольство, Дмитрий Быков принес сотрудникам погоста свое свидетельство о рождении.

Напомним, весной 2019 года писатель угодил в больницу в Уфе из-за сильного отравления. Он говорил, что ухудшение здоровья связано с интоксикацией. Однако чем именно отравился литератор, врачи так и не выяснили. Публициста ввели в состояние медикаментозной комы и доставили в Москву. К счастью, все обошлось, и Дмитрий Быков быстро поправился.

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Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 13:57 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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