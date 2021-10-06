Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего

Яна Рудковская активно ведет свой блог в "Инстаграме". Пользователи Сети нередко критикуют продюсера за то, что она не стесняется демонстрировать свой уровень жизни.

У знаменитости есть целая рубрика, в рамках которой она публикует свои завтраки. Каждый раз блюда представляют собой целые произведения искусства, а посуда является отдельным поводом для гордости. Журналисты высчитывают приблизительную стоимости сервизов супруги Евгения Плющенко, после чего на нее обрушивается шквал негодования со стороны подписчиков. При этом их количество не уменьшается. Сейчас на Яну подписаны более 5,5 миллионов человек.

Публике не дает покоя вопрос, как Яна Рудковская заработала свое состояние. Многие до сих пор связывают ее богатство с бывшим супругом, российским бизнесменом и старшим братом Елены Батуриной, Виктором Батуриным. Возлюбленные поженились в 2001 году, но уже через семь лет последовал громкий развод.

Оказалось, что продюсеру крайне надоело постоянно читать комментарии на эту тему. В личном блоге знаменитости появился пост, в котором она призвала поклонников прекратить говорить о ее бывшем супруге. Она вновь заявила о разводе и его причинах. По словам Рудковской, бизнесмен "постарался на славу", они прошли через невероятное количество судов. Поклонники оказались крайне удивлены, но поддержали диву.

Яна Рудковская рассказала, что конфликт сделал ее сильнее. "Лишил меня всего", – вспомнила она. Виктор Батурин хотел отнять у нее и детей, а потому якобы использовал все свои ресурсы, чтобы сделать это, но она победила. Продюсер подчеркнула, что, несмотря на все плохое, всегда будет благодарна бывшему мужу за "закалку" и "холодный душ".

