Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей

В последние годы имя прославленного актера Марата Башарова все чаще фигурировало в скандалах. Такую славу актер получил после того, как бывшие жены на всю страну обвинили его в побоях. Также в СМИ часто появлялась информация о том, что Марат Башаров часто прикладывается к бутылке.
С тех пор много воды утекло, но похоже, Башаров продолжает конфликтовать с бывшими супругами. Он опубликовал личную переписку бывших жен – Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой.
Россияне недоумевают, зачем Марат Башаров опубликовал данную переписку. Многие раскритиковали его за то, что он втягивает подписчиков в свое личное дело, при этом выставляя женщин в нелепом свете.
"Ну списываются. И что в этом такого?"; "Боитесь, что вам кости перемывают?", – возмутились пользователи Сети.
Напомним, Марат Башаров развелся с Екатериной Архаровой в 2014 году. Бывшая жена обвинила его в избиении. Скандал громыхал на всю страну, об этом писали все СМИ. Потом артист начал встречаться с Елизаветой Шевырковой, которая родила ему сына. Однако и этот союз распался из-за рукоприкладства Башарова. После рецидива домашнего насилия от актера отвернулись многие поклонники.
Сейчас актер находится в очередных отношениях. В одном из интервью он признался, что женина исповедует другую веру.
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Кто подскажет?