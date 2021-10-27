Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей

Скандальный актер Марат Башаров возобновил конфликты с бывшими женами.

В последние годы имя прославленного актера Марата Башарова все чаще фигурировало в скандалах. Такую славу актер получил после того, как бывшие жены на всю страну обвинили его в побоях. Также в СМИ часто появлялась информация о том, что Марат Башаров часто прикладывается к бутылке.

С тех пор много воды утекло, но похоже, Башаров продолжает конфликтовать с бывшими супругами. Он опубликовал личную переписку бывших жен – Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой.

Россияне недоумевают, зачем Марат Башаров опубликовал данную переписку. Многие раскритиковали его за то, что он втягивает подписчиков в свое личное дело, при этом выставляя женщин в нелепом свете.

"Ну списываются. И что в этом такого?"; "Боитесь, что вам кости перемывают?", – возмутились пользователи Сети.

Напомним, Марат Башаров развелся с Екатериной Архаровой в 2014 году. Бывшая жена обвинила его в избиении. Скандал громыхал на всю страну, об этом писали все СМИ. Потом артист начал встречаться с Елизаветой Шевырковой, которая родила ему сына. Однако и этот союз распался из-за рукоприкладства Башарова. После рецидива домашнего насилия от актера отвернулись многие поклонники.

Сейчас актер находится в очередных отношениях. В одном из интервью он признался, что женина исповедует другую веру.