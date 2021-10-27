Новое обвинение в адрес Тарзана: всплыло интимное видео мужа Королевой

В прошлом году муж российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вляпался в грязную историю с изменой супруге. Из-за очевидности скандала Тарзану пришлось признаться в содеянном, и Королева простила его.
Мошенницы, которые шантажировали Тарзана и угрожали опубликовать интимное видео, наказаны. Одна из них получила реальный срок лишения свободы на пять лет.
Казалось бы, история сошла на нет. Однако на том "сюрпризы" любвеобильного муженька не кончились. Выяснилось, что Тарзан и раньше изменял красавице жене. Чего не хватало стриптизеру, остается загадкой, ведь Наташа Королева великолепно выглядит в свои 48 лет.
О близкой связи с Тарзаном рассказала еще одна женщина – тренер по речи Ксения Чернова. По ее словам, сначала они с Тарзаном просто работали, а потом слишком увлеклись и договорились о встрече в отеле.
Тем временем Тарзан признался, что интимное видео с другой женщиной у него действительно есть, пишет 7Дней.ру. Однако он не понимает, как оно попало с его телефона к кому-то другому.
Певица Наташа Королева пока не прокомментировала назревающий новый скандал. Судя по всему, она уже просто философски относится к подобным инцидентам.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?