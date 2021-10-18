Вымогавшей у Тарзана два миллиона за секс-видео дали 5 лет тюрьмы

В последнее время личная жизнь певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана становится достоянием общественности из-за грязных скандалов.
В прошлом году из-за скандала с любовницей Тарзана их брак с Наташей Королевой чуть не распался. Роман танцора с молодой артисткой Анастасией Шульженко был публично рассекречен. Наташа Королева смогла простить мужу измену.
Позже выяснилось, что это были не единственные похождения Тарзана. Как стало известно, в свое время он ухаживал за певицей Натальей Штурм. Это тоже сошло с рук любвеобильному Сергею Глушко.
На днях появилась информация, что вымогавшая у Тарзана за секс-видео Антонина Саввидис, которая вместе с подельницей Екатериной Колисниченко шантажировала артиста, получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Пятый канал.
Женщина требовала у Тарзана два миллиона взамен на видеоролик интимного характера, который якобы мог опорочить его оставшиеся честь и достоинство.
Злоумышленница связалась с Тарзаном через мессенджер и договорилась о встрече в кафе "Топчан". Однако вместо танцора на место прибыли силовики.
В сообщении пресс-службы Таганского суда Москвы говорится, что Саввидис виновна в совершении преступления по статье "Вымогательство".
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