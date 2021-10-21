Еда в кафе была роскошью: Маркл рассказала о тяжелом детстве

Как мать и человек с активной жизненной позицией герцогиня Сассекская публично обратилась к правительству США с предложением ввести оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на всей территории страны. Меган Маркл отметила, что из-за пандемии ситуация во многих семьях сейчас крайне сложная. При этом американские матери сталкиваются с дилеммой: выходить на работу или оставаться с маленьким ребенком и увольняться.
В связи с этим жена принца Гарри вспомнила и свое собственное детство, которое выдалось непростым. Ее семья жила очень скромно: родители много работали, да и самой будущей герцогине пришлось трудиться с ранних лет. Еда в кафе тогда была для девочки настоящей роскошью.
Чтобы иметь хоть какие-то средства, 13-летняя Меган устроилась работать в магазин, затем она обслуживала столики в кафе, присматривала за детьми и выполняла самую разную работу. Маркл старалась откладывать деньги, но удавалось это довольно редко, так как приходилось по-настоящему сводить концы с концами.
Со временем жизнь Меган сильно изменилась. Она очень рада, что после рождения дочери ей не пришлось сразу же оставлять ребенка и выходить на работу. Герцог и герцогиня Сассекские смогли уделить время своим детям, когда те в этом очень нуждались.
Маркл отметила, что никто из молодых родителей не должен стоять перед таким выбором: работа или уход за новорожденным. В заключение герцогиня привела в пример другие государства, в которых действует положение об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри отказались крестить дочь в Британии.
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