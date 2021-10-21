Отец Меган Маркл врезал принцу Гарри за оскорбление королевы

У принца Гарри и Меган Маркл сложились напряженные отношения с родственниками. Имидж, который выбрали для себя герцоги Сассекские не устраивает и дворцовых обитателей, и пожилого американца Томаса Маркла. Отец актрисы не одобряет поступки зятя и строит ему козни. В частности, мужчину раздражает творческий порыв принца Гарри.
Королевский внук намерен выпустить книгу, которая повествует о его жизни в статусе монаршего наследника. Отец Меган Маркл уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Более того, американец полагает, что мемуары его зятя станут плевком в лицо Елизаветы II. О своем недовольстве Томас открыто высказался в интервью, тем самым врезав принцу Гарри за уничижение британской правительницы.
"Выходит в свет книга Гарри. Это не может быть ничем, кроме жестокости и оскорбления его бабушки-королевы. Эта абсурдная идея просто ради денег", – выразился близкий родственник Меган Маркл. Мужчина заявил, что его дочь вместе с супругом во всем ищет материальную выгоду.
Ранее в СМИ поступала информация о том, что выручка от мемуаров герцога Сассекского пойдет на благотворительность. Творчество мужа Меган Маркл планируют выпустить в конце 2022 года. Издательство не уточняло, в какую организацию будет совершено пожертвование.
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