Обедневшая после скандала с яйцеклетками Королева объявила о новой услуге: Докатилась

Последний скандал с участием Наташи Королевой оказался даже более громким, чем все предыдущие. Публика так и не смогла забыть то, что произошло в студии шоу "Секрет на миллион".

Тогда знаменитость заявила, что не так давно заморозила яйцеклетки, после чего поделилась ими с другом из США. Затем у мужчины якобы появилась дочь, о которой не знал даже Тарзан. По словам Наташи, она навещала cвою дочь и та ей очень понравилась. При этом реакция супруга артистки показалась многим крайне наигранной, с чего и начались все слухи.

Позднее пользователи Сети провели расследование. Они предложили сразу несколько теорий. Все они сводятся к тому, что Наташа Королева якобы обманывает публику ради пиара. По одной из версий, ребенок на предоставленных продюсерам фотографиях – сын подруги знаменитости, которого она часто нянчила. По другой – ее собственная племянница, которую давным-давно фотографировали на руках у тети.

Официально ни одна из версий не подтверждена, Сама Наташа Королева и сейчас настаивает на том, что говорила правду. Многие полагают, что после неоднозначной ситуации у артистки могли возникнуть проблемы с работой. Сегодня она опубликовала пост, предложив новую услугу.

"Поздравляшки от Наташки", – указала название сама певица. Оказалось, что любой желающий теперь может связаться с менеджером по номеру телефона и заказать поздравление от знаменитости. Наташа планирует записывать видео лично для каждого обратившегося. Стоимость услуги пока остается загадкой, но поклонники не совсем одобрили затею артистки. "Докатилась", "До чего дошел шоу-бизнес", "Это вообще как", "Совсем все плохо", "Наташа, Вы же талантливая, зачем", "Ужас", – возмутились подписчики.

