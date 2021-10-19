"Задели нерв": Перекошенная мать Оксаны Федоровой всполошила врачей

Красавица-брюнетка Оксана Федорова много лет собирает восторженные комплименты и хорошеет на глазах. А вот родительнице "Мисс Вселенной-2002" повезло меньше. Елена Алексеевна в последнее время сильно изменилась. Она избавилась от пухлых щек и естественных черт лица, словно став жертвой неудачной пластики.
В Сети то и дело проскальзывают недавние снимки преобразившейся женщины. На многих кадрах заметно, как ее рот слегка перекосило в сторону, а улыбка перестала быть симметричной. Сама Оксана Федорова нечасто размещает в "Инстаграм" изображения матери. Даже на фото 2019 года заметно, что Елена Алексеевна переборщила с процедурами красоты.
О поразительных изменениях в облике звездной родительницы заговорили врачи. Опытный хирург Тигран Алексанян сразу не смог определить, что случилось с матерью Оксаны Федоровой. "Возможно, что это после пластики — задели нерв. Исправить можно, это делается с помощью микрохирургии, челюстно-лицевые хирурги могут восстановить. Тяжелая работа, но возможная", — выдал свою версию медик.
Другой врач Максимильян Абозин поддержал позицию коллеги. По его словам, ситуация спорная — не факт, что кривизну рта можно исправить. Все зависит от того, насколько сильно был задет лицевой нерв. "Если пересечен полностью и не сшит, то практически ноль процентов на восстановление", — объяснил специалист.
Планирует ли мать Оксаны Федоровой обращаться к экспертам пластической хирургии, пока неизвестно. Женщина не ведет публичный блог для общения с фанатами, оставаясь в тени своей дочери.
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