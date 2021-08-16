Оксана Федорова рассказала правду о третьей беременности

Телеведущая и модель Оксана Федорова вызвала волну слухов о ее третьей беременности.

В своем "Инстаграм" ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Оксана Федорова сама вызвала подозрения в ее третьей беременности. Она выложила видео, на котором предстала в летящем легком платье под грудь, которое подчеркнуло ее живот.

Хоть "Мисс Вселенная 2002" и намекнула, что то всего лишь "такое платье", выводы были сделаны у каждого свои. Возможно, никто бы и не подумал о том, что Оксана Федорова может быть снова беременна.

Ранее Оксана Федорова показала кадры с отдыха на яхте. На снимке бывшая девушка российского певца Николая Баскова сидела в полупрозрачном длинном платье синего цвета.

Напомним, в 2011 году Оксана Федорова вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина. Сначала о ее браке ничего не было известно. Лишь спустя время о замужестве Федоровой стало известно журналистам.



Стоит отметить, что внешность супруга Оксаны Федоровой до сих пор никому не известна. Она не показывает его в соцсетях и не появляется на светских мероприятиях. У пары есть двое детей – сын и дочь. Помимо воспитания детей ведущая получает еще одно высшее образование. Она учится в МГУ на факультете искусств. Две сессии она уже успешно сдала.