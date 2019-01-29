"Жаль уродов": Гусеву и Романец из "Дома-2" поставили диагноз

Популярный блогер Лена Миро утверждает, что участники скандального реалити-шоу Антон Гусев и Виктория Романец не обладают выдающейся внешностью. Разоблачительный пост о самой красивой паре "Дома-2" появился в ее блоге во вторник, 29 января.

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