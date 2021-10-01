Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона

Юлия Барановская ответила на вопросы любопытных подписчиков об уходе Александра Гордона с должности ведущего.

57-летний Александр Гордон уже семь лет ведет программу "Мужское/Женское" на Первом канале вместе с соведущей Юлией Барановской. Недавно он заявил, что больше не будет работать на Первом канале.

В интервью Юрию Дудю он заявлял, что устал и больше не хочет заниматься передачей. Ему стало трудно делать по 12 выпусков в неделю, поэтому он решил искать другую работу. Также он списывал все на возраст. Поклонники с грустью восприняли новость об уходе Гордона.

Наконец ситуация прояснилась. В рубрике "Вопрос-ответ" в инстаграм-аккаунте Юлии Барановской задали вопрос, когда вернется ее коллега, так полюбившийся зрителям. Ведущая обрадовала поклонников. "Уже вернулся", – написала она. Так что в восьмом сезоне передачи Гордон продолжит работать вместе с Барановской.

Напомним, в начале года Александр Гордон попал в больницу с диагностированным ковидом. Болезнь протекала нелегко. В больнице №52 журналист пролежал несколько недель, а потом долго лечился дома. Возможно, именно это сыграло роль в его решении покинуть проект.

Стоит отметить, что в Сети ходили слухи и о других причинах такого решения. Поговаривали, что у Гордона есть проблемы с алкоголем, и он чуть ли не спивается. Ведущий и сам признавался в алкоголизме.