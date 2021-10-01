Страдающий от алкоголизма Гордон получил грозное предупреждение: "Он может убить"

Не так давно стало известно, что Александр Гордон страдает от алкоголизма. Об этом он сам рассказывал в интервью. Телеведущий признался, что в какой-то момент ситуация усугубилась настолько, что он мог спокойно выпить коньяк прям на съемочной площадке и пойти в кадр.
Сейчас коллега Барановской утверждает, что тяжелый период жизни остался позади. У него было время отдохнуть, подумать и обратиться за помощью к специалистам. О ком идет речь 57-летний Гордон не уточнил. Он лишь заметил, что ему давали советы приглашенные гости программы "Мужское/Женское".
Врач Олег Стеценко дал комментарий и объяснил, почему экс-супругу Екатерины Гордон может быть сложно бросить пить. Он уверен, что желания окружающих видеть телеведущего здоровым и трезвым недостаточно, необходимо, чтобы страдающий от зависимости человек сам захотел изменить свою жизнь к лучшему.
"Можно и в 50 лет научиться играть на скрипке. Хоть к Паганини обращайся, но главное, чтобы у тебя было желание играть. То же самое и с алкоголем", – высказался Стеценко корреспонденту Дни.ру.
Также нарколог предупредил, что пристрастие к спиртным напиткам в таком возрасте может привести к необратимым последствиям. Вылечиться никогда не поздно, но лучше и не начинать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
"Алкоголизм вреден в любом возрасте. В возрасте от 50 лет он может убить".
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