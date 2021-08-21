"Обещала проехать меня танком": бывшая жена Гордона ворвалась на шоу "Мужское/Женское"

Александр Гордон – бессменный ведущий шоу "Мужское/Женское". Недавно он признался, что страдает от проблем с алкоголем.

Недавно Екатерина Гордон вспомнила свой брак с телеведущим Александром Гордоном. Уже тогда бывший руководитель Мастерской журфака МИТРО страдал от алкогольной зависимости.

Адвокат всеми силами пыталась спасти любимого мужа, но все ее действия оказались бессмысленными. Прошло уже много лет после их развода, а журналист все еще не избавился от своей ужасной привычки.

Несколько лет назад Екатерины Гордон пришла на площадку шоу "Мужское/Женское", чтобы предложить Александру Гордону вместе поработать над одним проектом. Все так и осталось на уровне идеи, к делу бывшие супруги так и не перешли.

Адвоката встретил Гордон с бутылкой в руке, а его соведущая Барановская в это время пыталась закрыть перед ней дверь.

"А продюсер Валя обещала проехать меня танком, если я его заберу!" – написала женщина в своих социальных сетях.

Правозащитница уверена, что из-за алкоголя ведущий выглядит намного старше 57 лет. Также она заявила, что в любой момент готова помочь Гордону и отвезти его в наркодиспансер. Она переживает за его здоровье и уверят, что такой образ жизни ни к чему хорошему не приведет.

Также общественный деятель уверен, что окружение Александра только усугубляет ситуацию и не дает возможности избавиться от зависимости.