Тяжелобольного Грачевского ввели в искусственную кому

9 января режиссера ввели медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отметим, еще два дня назад друзья Бориса Грачевского обеспокоили поклонников, сообщив, что артист находится в реанимации.
По их словам, у Бориса Грачевского обнаружили тяжелое поражение легких, а к вирусной пневмонии добавилась бактериальная инфекция. Напомним, худрук "Ералаша" попал в больницу с ковидом в конце декабря. При этом режиссер уверял, что о его здоровье не стоит беспокоиться.
Ранее жена Бориса Грачевского просила неравнодушных молиться за здоровье мужа. Екатерина сразу призналась, что очень переживает за супруга.
Позже и сам Борис Грачевский вышел на связь, заявив, что с ним все в порядке. Тогда поклонники режиссера подумали, что он уже находится дома рядом с любимой и маленьким сыном. Но как оказалось, врачи до сих пор борются за жизнь артиста.
Поклонники молятся за режиссера и желают ему здоровья, ведь в январе 2021 года он планировал приступить к съемкам новых выпусков "Ералаша". Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.
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