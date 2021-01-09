Тяжелобольного Грачевского ввели в искусственную кому

Состояние 71-летнего Бориса Грачевского врачи оценивают как крайне тяжелое. Создатель "Ералаша" буквально борется за жизнь.

9 января режиссера ввели медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отметим, еще два дня назад друзья Бориса Грачевского обеспокоили поклонников, сообщив, что артист находится в реанимации.

По их словам, у Бориса Грачевского обнаружили тяжелое поражение легких, а к вирусной пневмонии добавилась бактериальная инфекция. Напомним, худрук "Ералаша" попал в больницу с ковидом в конце декабря. При этом режиссер уверял, что о его здоровье не стоит беспокоиться.

Ранее жена Бориса Грачевского просила неравнодушных молиться за здоровье мужа. Екатерина сразу призналась, что очень переживает за супруга.

Позже и сам Борис Грачевский вышел на связь, заявив, что с ним все в порядке. Тогда поклонники режиссера подумали, что он уже находится дома рядом с любимой и маленьким сыном. Но как оказалось, врачи до сих пор борются за жизнь артиста.

Поклонники молятся за режиссера и желают ему здоровья, ведь в январе 2021 года он планировал приступить к съемкам новых выпусков "Ералаша". Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.