Давайте молиться: жена призвала россиян поддержать Грачевского

Борис Грачевский находится в больнице. Екатерина Белоцерковская надеется, что возлюбленный справится с недугом.
"Давайте всей страной молиться за самого лучшего человека, самого талантливого, моего любимого мужа!", – призвала девушка подписчиков в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники надеются, что с Борисом Юрьевичем все будет хорошо, и он скоро вернется к семье.
К слову, недавно жена Бориса Грачевского подарила ему ребенка. Еще недавно режиссер рассказывал о своем самочувствии фолловерам. Казалось, он был полон оптимизма. "А вот и меня попутала злая зараза!", – писал он. Создатель "Ералаша" рассказал, что лежит под капельницами.
Напомним, знаменитый российский сценарист, автор тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Ему придется встретить Новый год в больнице.
В беседе с журналистами он рассказал, что в настоящее время находится в городской клинической больнице №52. Ранее 71-летний сценарист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой предстал с кислородной маской на лице.
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