Стало хуже: инфицированного Грачевского доставили в реанимацию

О том, что Борис Грачевский заразился коронавирусом, стало известно 21 декабря. Режиссер сам рассказал о случившемся журналистам. Сначала режиссер чувствовал себя нормально, поэтому проходил лечение на дому.
В воскресенье, 27-го числа, автора киножурнала "Ералаш" из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, доставили Городскую клиническую больницу №52. Тогда стало понятно, что режиссер встретит Новый год в медучреждении.
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