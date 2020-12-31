Грачевский вышел на связь после новостей об ухудшении состояния из-за коронавируса

Журналистам удалось связаться с Борисом Грачевским, который находится в больнице из-за заражения коронавирусом. Режиссер дал понять: он крайне возмущен информацией, которую распространяют СМИ.

Борис Грачевский оказался в больнице в минувшие выходные. Авторитетные издания сообщали, что состояние 71-летнего автора киножурнала "Ералаш" ухудшилось после недельного лечения на дому. А в последние дни 2020 года режиссера якобы перевели в реанимацию.

Эта информация оказалась под сомнением после звонка журналистов Грачевскому. Представители СМИ поинтересовались, как чувствует себя режиссер, но тот лишь прокричал в трубку: "Все у меня нормально!". За состоянием актера следят врачи. Специалисты оказывают Борису Юрьевичу весь необходимый комплекс медицинских услуг.

Напомним, на днях Грачевский делился с поклонниками в "Инстаграм" снимком, сделанным в больнице. Режиссер запечатлел себя в кислородной маске. Друзья, коллеги и фанаты вздохнули с облегчением, когда увидели широкую улыбку автора "Ералаша".

Ранее сообщалось, что Борис Грачевский собирается продать "Ералаш". Но и эта информация оказалась недостоверной. Режиссер отметил, что не собирается расставаться со своим детищем, несмотря на возникшие из-за пандемии сложности.