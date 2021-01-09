Мать Тимати взбесилась после слухов о воссоединении рэпера с Решетовой

Родительница рэпера Тимати устала от нападок поклонников модели. Они считают, что Симона Юнусова повлияла на то, чтобы звездная пара рассталась.

Новость о том, что музыкант и Анастасия Решетова расстались после шести лет совместной жизни, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но на днях фанаты рэпера Тимати обратили внимание на то, что модель и певец очень мило общаются в "Инстаграм".

Кроме того, молодые люди полетели в Дубай, чтобы вместе провести отдых. Об этом они сообщили в социальных сетях. Поклонники решили, что музыкант и его избранница воссоединились насовсем.

В свою очередь мать рэпера Тимати устала терпеть обсуждения личной жизни своего сына. Ей не нравится, что сначала ее обвиняли в расставании пары, а теперь же считают, что она приложила руку к тому, чтобы Анастасия Решетова и музыкант вновь сошлись. Якобы Симона Юнусова часто проводит с ним время и может иметь влияние на артиста.

Женщина заявила, что не вмешивается в то, что происходит на личном фронте своего сына. Симона лишь наблюдает за жизнью сына со стороны и помогает в воспитании внуков.

"Я бы не хотела жить с кем– то из них, считаю, что молодые должны отдельно строить свою семью, но строить–то надо на основании чего-то", – высказалась Симона Юнусова в своем инстаграм-аккаунте.