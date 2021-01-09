"Посыпались букеты": Решетова перестала скрывать правду об отношениях с Тимати

Бывшая избранница рэпера Тимати открыто намекает на романтическую связь с экс-бойфрендом. Анастасия Решетова показала фанатам роскошный подарок от поклонника.

Расставание рэпера Тимати с Анастасией Решетовой стало одним из самых громких в 2020 году. Поговаривали даже, что артист захотел вернуться к своей предыдущей избраннице Алене Шишковой, но все это оказалось обычными сплетнями. Поклонники советовали Тимати не рубить с плеча и восстановить любовный союз с Анастасией Решетовой хотя бы ради их общего сына Ратмира, но рэпер оставался непреклонным. Недавно стало известно, что Тимати наслаждается отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с экс-возлюбленной и ребенком.

Россияне возмутились, узнав о совместном отдыхе артиста и Анастасии Решетовой. Многие посчитали, что о разрыве партнеры заявили лишь ради шумихи, а на самом деле они живут душа в душу в гармонии и любви.

Недавняя публикация Анастасии Решетовой в инстаграм-канале с огромным букетом роз усилила подозрения пользователей Сети. Подписчики модели подумали, что шикарный цветочный подарок ей преподнес Тимати. "Настя, Вы с Тимуром помирились? Мы за вас переживаем", "Одна все еще надеюсь, что это Тимати?", "Тима приехал, посыпались букеты", "Какой Тимати молодец! Настоящий мужчина!", – написали комментаторы к публикации. Однако некоторые решили, что букет принадлежит отелю, в котором живут знаменитости, а экс-избранница Тимати лишь хотела подогреть интерес к своей персоне.