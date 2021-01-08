Арзамасову заметили обвешанной дорогими мехами после свадьбы с Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" увлеченно ведет инстаграм-канал и даже успевает отвечать на некоторые комментарии к публикациям. После недавней свадьбы с олимпийским чемпионом Ильей Авербухом артистка выглядит на фотоснимках вполне счастливой. Поклонники Лизы Арзамасовой отметили, что актрису украшают не только влюбленность и радостный эмоциональный настрой, но и много меха.
Актриса то и дело делится кадрами нарядов из пушных зверей: то в леопардовом пальто с объемным мехом на капюшоне предстанет, то укороченную черную шубу продемонстрирует с пушистыми варежками. Пользователи Сети решили, что все это – подарки знаменитого супруга, который старается делать приятно молодой избраннице доступными способами.
Вопреки ожиданиям поклонников, Лиза Арзамасова проигнорировала вопросы о появлении шубы в ее гардеробе. Однако она поблагодарила подписчиков инстаграм-канала за теплые слова, пожелания и комплименты от всей души.
Сейчас актриса развлекается с Ильей Авербухом в свадебном путешествии в Сочи. Компанию звездной паре составляет сын фигуриста от первого брака Мартин. У Лизы Арзамасовой сложились хорошие отношения с пасынком.
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