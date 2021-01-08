Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников

Помимо того, что все действие происходило на морозе, Волочкова полностью оголилась для незатейливой фотосессии. Блондинка явно не стесняется своего тела и спокойно демонстрирует все прелести.
Поговаривали, что легендарная купель Анастасии продана. Якобы балерина распродавала свое имущество, чтобы погасить долги во время пандемии. Похоже, что все неприятности остаются позади, раз горячий чан все еще красуется на участке звезды.
На обновленных кадрах отчетливо видно, как Волочкова проводит зимние каникулы. Едва прикрывшись банным веником, обнаженная прима устроила фотосессию. Ее не даже не спугнули мороз и снегопад.
Многочисленная аудитория мгновенно принялась обсуждать внешний вид балерины. Поклонники отметили, что Волочковой удается поддерживать стройную фигуру долгие годы. Нашлись и те, кто попытался выведать у примы волшебный рецепт от лишнего веса.
"Энергию мы черпаем не только ведь из еды, а еще из эмоций, чистого воздуха и позитива, от любви, конечно. И вовсе это не связано с питанием", – написала Анастасия.
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