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Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников

Абсолютно голая Волочкова залезла в бочку на глазах у поклонников

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
44-летняя Анастасия Волочкова продолжает радовать своих фанатов. На этот раз она лишилась купальника перед камерой и запрыгнула в кипящий чан. Подписчики признались, что прима превзошла себя.
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Помимо того, что все действие происходило на морозе, Волочкова полностью оголилась для незатейливой фотосессии. Блондинка явно не стесняется своего тела и спокойно демонстрирует все прелести.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Поговаривали, что легендарная купель Анастасии продана. Якобы балерина распродавала свое имущество, чтобы погасить долги во время пандемии. Похоже, что все неприятности остаются позади, раз горячий чан все еще красуется на участке звезды.

На обновленных кадрах отчетливо видно, как Волочкова проводит зимние каникулы. Едва прикрывшись банным веником, обнаженная прима устроила фотосессию. Ее не даже не спугнули мороз и снегопад.

Многочисленная аудитория мгновенно принялась обсуждать внешний вид балерины. Поклонники отметили, что Волочковой удается поддерживать стройную фигуру долгие годы. Нашлись и те, кто попытался выведать у примы волшебный рецепт от лишнего веса.

"Энергию мы черпаем не только ведь из еды, а еще из эмоций, чистого воздуха и позитива, от любви, конечно. И вовсе это не связано с питанием", – написала Анастасия.

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Автор: 8 января 2021, 13:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Это фото который год уже гуляет по инету. И через десять лет она на нем не изменится, если, конечно, доживет, а не сопьется насмерть, чтобы выложить его. Это я к тому, что через десять лет, некому будет выкладывать эту фотку, когда АВ почит в бозе.
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