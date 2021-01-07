"Принцесса фотошопа": переделанная Решетова вызвала оторопь

Анастасия Решетова вместе с сыном и подругой отправилась на новогодние каникулы в Дубай. Модель не теряет времени зря, создавая контент для своего блога. Экс-избранница Тимати устроила фотосессию в пустыне в образе восточной красавицы.

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