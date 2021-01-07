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"Принцесса фотошопа": переделанная Решетова вызвала оторопь

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова вместе с сыном и подругой отправилась на новогодние каникулы в Дубай. Модель не теряет времени зря, создавая контент для своего блога. Экс-избранница Тимати устроила фотосессию в пустыне в образе восточной красавицы.
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Модель нарядилась в платье изумрудного цвета, сделала макияж в арабском стиле и дополнила образ золотыми украшениями. Вероятно, сама Настя осталась довольна результатом, так как за день в личном блоге опубликовала несколько снимков с фотосессии. Она назвала свой лук "Принцесса пустыни".

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Впрочем, не все подписчики оценили старания Анастасии Решетовой. Одним из первых стал комментарий, высмеивающий подпись к кадрам. "Принцесса фотошопа", – отметил один из пользователей Сети. По мнению многих, на снимках бывшая возлюбленная Тимати выглядит чересчур неестественно.

Особого внимания удостоилась грудь Анастасии Решетовой, на которую как будто не действуют законы физики. Подписчики пришли к мнению, что все-таки этот образ модели не подходит.

"Не хочу быть противной, но фотки так себе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему так забавно торчат сиськи", "Грудь, Как два Бархана, в этой пустыне ", "Фотошопа много слишком, макияж старой девы, что с грудью и в целом с позами для фото", – написали в комментариях.

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Автор: 7 января 2021, 02:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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