Бахрома, пальто без рукавов и кожаный чепчик: стилист разобрал по полочкам стиль Анастасии Решетовой

Многие сомневаются, что Тимати и Анастасия Решетова действительно расстались. Рэпер участвует в съемках нового шоу "Холостяк", поэтому поклонники заподозрили пару в наигранном расставании и пиаре.
Так это или нет, Решетова совсем не грустит без мужа и часто появляется на светских мероприятиях. На днях она выложила новое интересное фото в раздел "Сторис" своего микроблога "Инстаграм".
На снимке модель предстала в черном пальто-кейп с трендовой бахромой, а на голову надела кожаный берет. Стилист Анастасия Пахолкова прокомментировала такой смелый образ.
По словам специалиста, разные фактуры в образе придают образу дополнительную привлекательность. Двубортная верхняя одежда добавляет элегантности и многогранности.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Анастасия Решетова озвучила истинную причину расставания с рэпером Тимати. По ее словам, она была в шоке от бессонных ночей после рождения малыша, в гормоны еще не пришли в норму.
Напомним, Анастасия Решетова и Тимур Юнусов объявили о расставании в сентябре этого года. В сентябре 2019-го у них родился сын Ратмир. Тимати поначалу был несказанно рад прибавлению, однако потом к удивлению многих с легкостью отпустил свою жену в свободное плавание.
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