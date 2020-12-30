Бахрома, пальто без рукавов и кожаный чепчик: стилист разобрал по полочкам стиль Анастасии Решетовой

Модель Анастасия Решетова этой осенью рассталась с рэпером Тимати и теперь одна растит сына Ратмира. Девушка успевает следить за собой и часто выходит в свет. На днях она выложила в Сеть новое свое фото с оригинальным аутфитом.

Многие сомневаются, что Тимати и Анастасия Решетова действительно расстались. Рэпер участвует в съемках нового шоу "Холостяк", поэтому поклонники заподозрили пару в наигранном расставании и пиаре.

Так это или нет, Решетова совсем не грустит без мужа и часто появляется на светских мероприятиях. На днях она выложила новое интересное фото в раздел "Сторис" своего микроблога "Инстаграм".

На снимке модель предстала в черном пальто-кейп с трендовой бахромой, а на голову надела кожаный берет. Стилист Анастасия Пахолкова прокомментировала такой смелый образ.

По словам специалиста, разные фактуры в образе придают образу дополнительную привлекательность. Двубортная верхняя одежда добавляет элегантности и многогранности.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Анастасия Решетова озвучила истинную причину расставания с рэпером Тимати. По ее словам, она была в шоке от бессонных ночей после рождения малыша, в гормоны еще не пришли в норму.

Напомним, Анастасия Решетова и Тимур Юнусов объявили о расставании в сентябре этого года. В сентябре 2019-го у них родился сын Ратмир. Тимати поначалу был несказанно рад прибавлению, однако потом к удивлению многих с легкостью отпустил свою жену в свободное плавание.